'Een rentestijging zal brokken maken bij de bedrijven'

Zijn ze lui of gedisciplineerd? Zijn ze bang of verstandig? Zijn ze traag of duurzaam? Ze, dat zijn bedrijven die weerstaan aan de lokroep van de lage rente. Dat zijn ondernemingen die 'neen' zeggen tegen de verleiding een schuldhefboom op hun winst te zetten. Dat zijn bedrijven die hun oren dichtknijpen voor de sirenenzang die nu al jaren gezongen wordt vanop de ECB-toren in Frankfurt. Die bedrijven moeten sterk in de schoenen staan. De rente blijft belachelijk laag, de economie draait goed en de druk van analisten en beleggers om het bijna gratis geld aan het werk te zetten, is groot. Colruyt kreeg vorige week nog het verwijt op een schuldenvrije en dus luie balans te zitten. We zitten in die fase van de cyclus.

