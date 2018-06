Een op de tien werkzoekenden niet geschikt voor job in reguliere economie

Dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), waarover De Tijd donderdag schrijft.

De 18.000 werkzoekenden staan op een wachtlijst om te werken in de sociale economie, zoals in een beschutte werkplaats, of worden voorbereid op een baan in de sociale economie. Van 6.700 werkzoekenden oordeelt de VDAB zelfs dat ze wegens sociale, medische of psychische redenen niet in aanmerking komen voor een baan, zelfs niet in de sociale economie.

Volgens Bothuyne maakt de VDAB er zich te gemakkelijk van af. 'We willen elk talent benutten en vinden dat de VDAB meer moet inzetten op de activering van zwakkeren op de arbeidsmarkt.' De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst ontkent dat. 'We zetten wel degelijk projecten op om die mensen te helpen. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. Want bij sommigen blijkt het niet haalbaar om ze naar werk te begeleiden.'