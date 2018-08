Een derde Belgische werknemers krijgt maaltijdcheques: 'Einde zeker niet in zicht'

De maaltijdcheque bestaat al meer dan dertig jaar. 'Het einde is zeker niet in zicht', zegt Sarah Peeters van Acerta consult. 'Een recent voorstel om hem toch maar in klinkende euro's om te zetten, heeft het niet gehaald. De maaltijdcheque heeft zich over de jaren heen immers een eigen, symbolische waarde toegeëigend: we deze cheques heeft, zal er niet meer makkelijk afstand van doen.'

Opvallend: bedrijven die enkel bedienden in dienst hebben geven in 64,8 procent maaltijdcheques aan hun personeel. Bij bedrijven met enkel arbeiders is dat 10,1 procent.

Duidelijk is ook dat maaltijdcheques populairder zijn als extra voordeel in de profitsector dan in de social profit: 29 procent versus 23 procent. En ook: hoe groter de werkgever, hoe meer kans dat hij maaltijdcheques uitdeelt.