'Een CEO is verantwoordelijk voor het lage engagement van de mensen'

Amper 10 procent van het personeel in Belgische bedrijven zet zich voluit in voor zijn organisatie. Zo'n 20 procent werkt het bedrijf zelfs tegen. Dat is de aanleiding voor Jan De Schepper, een gewezen topmanager van Telindus en Proximus, om de hoogste regionen aan te zetten tot actie.

"Een CEO is verantwoordelijk voor wat in de organisatie gebeurt, dus ook voor het lage engagement van de mensen", vindt Jan De Schepper.

Wat zijn de grootste problemen? "We overmanagen en undercoachen", merkt hij op. "We zagen mensen vroeger als machines. We hadden geen aandacht voor de sociale interacties en de samenwerking. Managers hadden een onvoldoende ontwikkeld vermogen om met mensen om te gaan. Wel werden almaar meer vergaderingen gehouden, meer procedures ingevoerd en verantwoordelijken aangesteld. Tegelijkertijd werden mensen niet gecoacht om samen te werken en draaiden ze op voor de contraproductiviteit van complexere systemen."

Zijn oplossing? "Stel uw klanten centraal en maak het zo eenvoudig mogelijk om hen te bedienen. Zij brengen het geld binnen. Minder rapporten en minder vergaderingen die iedereen moet bijwonen. Als CEO bepaalt u de juiste emotionele cultuur."

Belgische kmo's - het doelpubliek van de Best Managed Companies - doen het daarin niet slecht, volgens De Schepper.

"Grote internationale bedrijven overdrijven met systemen. Daarom stappen veel mensen over van zo'n gigant naar een kmo."