EDF Luminus mikt op baboesjka-effect

Ditmaal is het de beurt aan Gezel II, een kleindochter van EDF Luminus, dat 100 procent van de aandelen van Acar Chauffage overneemt.

EDF Luminus nam in 2015 een meerderheidsbelang in ATS, een leverancier van energiediensten voor bedrijven en overheden. Het Merelbeekse bedrijf kocht op zijn beurt het gros van de aandelen van Gezel II. De 35 medewerkers van die familiale kmo in Buggenhout leveren installatie- en onderhoudsdiensten in HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) aan bedrijven.

Opvallend is de groei die beide bedrijven sinds de overname realiseerden. De omzet van Gezel II steeg van 7 miljoen in 2016 naar 9 miljoen vorig jaar. Bij ATS steeg het personeelsbestand tussen 2015 en 2017 van 600 naar 650, en de omzet van 100 naar 141 miljoen euro.

Dat belooft voor Acar Chauffage. De 15 medewerkers van het bijna 100 jaar oude bedrijf uit Sint-Niklaas specialiseren zich in het ontwerp en de uitvoering van projecten voor verwarming, ventilatie, airconditioning en sanitair, en boekten vorig jaar 2,8 miljoen euro omzet. Eigenaar en zaakvoerder Vincent Acar zocht een partner die op de lange termijn de toekomst kan verzekeren, en die de onderneming kan laten verder groeien. Net zoals bij Gezel II en ATS het geval was, blijft Acar zelf het bedrijf leiden.

De overname past in de strategie van de groep om de eerste energiepartner te zijn voor zijn klanten, en totaaloplossingen aan te bieden voor de energie-efficiëntie in gebouwen. Net zoals het moeder- en grootmoederbedrijf blijft Acar, als achterkleindochter van EDF Luminus, onder eigen naam opereren.