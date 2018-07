Economische motor raakt niet op toerental

De groeivertraging van het eerste kwartaal zet door in het tweede kwartaal. Ook tussen april en juni groeide het bruto binnenlands product slechts met 0,3 procent tegenover het voorgaande kwartaal, blijkt uit de flashraming van de Nationale Bank.

De zwakke groei in de eerste maanden van het jaar was al een verrassing. De Nationale Bank verlaagde daarom in juni haar groeiprognoses voor de Belgische economie dit jaar van 1,7 naar 1,5 procent.

Gouverneur Jan Smets rekende toen wel op een 'aanzienlijke verbetering' in de rest van het jaar. Die is dus in het tweede kwartaal alvast uitgebleven.

Op jaarbasis bedroeg de economische groei in het tweede kwartaal 1,3 procent. Dat is minder dan de 1,5 procent in het eerste kwartaal en het laagste cijfer sinds het laatste kwartaal van 2016.

De werkgelegenheid nam in het eerste kwartaal van 2018 toe met 0,4 procent tegenover een kwartaal eerder, en met 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Eerder deze maand liet de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB) al een terugval zien in juli. Dat betekent dat de ondernemers in ons land pessimistischer geworden zijn.