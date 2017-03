Duitsland blijft belangrijkste handelspartner van België

Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn de belangrijkste handelspartners van België, blijkt uit recente statistieken van het Europese statistiekbureau Eurostat. Bijna twee derde (72 procent) van de Belgische uitvoer vindt plaats op Europees grondgebied, tegenover 63 procent van de invoer.

Voor watde uitvoer betreft, blijft Duitsland voor de Belgische bedrijven de belangrijkste markt, goed voor 17 procent. Op de tweede plaats staat Frankrijk (16 pct) gevolgd door Nederland (11 pct). Meer dan 40 procent van alle uitvoer gaat dus naar de buurlanden. En ook voor de Luxemburgers staat België op de eerste plaats qua ingevoerde producten (29 procent).

Voor wat de invoer betreft, moet België het vooral hebben van Nederland (16 procent), gevolgd door Duitsland (13 procent) en Frankrijk (9 procent).

Ons land vormt zowel voor de Nederlanders als de Luxemburgers de tweede belangrijkste afzetmarkt. Voor Ierland zijn we de derde belangrijkste afzetmarkt.

Niet enkel voor België speelt Duitsland op het gebied van handel een bijzonder belangrijke rol. Dat is ook het geval voor de meeste andere Europese landen. In Tsjechië, Oostenrijk, Hongarije of Polen gaat zelfs meer dan een kwart van de export naar Duitsland. De grootste economie van de eurozone voert dan weer de meeste goederen uit naar de Verenigde Staten.

Een derde van alle EU-handel is gelinkt aan de VS (610 miljard euro of 17,7 procent van het totaal) en China (515 miljard of 14,9 procent).