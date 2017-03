Duitse werkloosheid daalt

In februari daalde het seizoensgecorrigeerde aantal werklozen in Duitsland met 14.000 in vergelijking met januari, blijkt uit cijfers van het Federale Arbeidsbureau.

Duitsland telde in februari 2,59 miljoen werklozen. Economen gepolst door het persagentschap Bloomberg hielden rekening met een terugval van 10.000 werklozen. Het werkloosheidspercentage bleef wel stabiel op 5,9 procent, het laagste peil sinds de hereniging tussen Oost en West.

De werkloosheidscijfers volgen na een onverwachte heropleving van het ondernemersvertrouwen en de prognoses van de Bundesbank, die verwacht dat de economische groei zal versterken in het eerste kwartaal. De vooruitzichten voor de werkgelegenheid blijven gunstig, luidde het in het maandelijkse rapport van de Duitse centrale bank.