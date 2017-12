Duitse Ryanair-piloten liggen dwars en roepen op tot werkonderbreking voor Kerst

Warning #strike at @Ryanair tomorrow December 22, 5:01 am to 8:59 am local time, at all German Airports.https://t.co/dPggPN71oP — Vereinigung Cockpit (@vcockpit) December 21, 2017

Ryanair kondigde donderdag, voor de stakingsoproep, zelf nog aan dat ze opnieuw met Vereinigung Cockpit op 5 januari om de tafel zou zitten. Bovendien erkende het bedrijf van Michael O'Leary donderdag de Impact Trade Union als officiële vertegenwoordiger van de Ierse piloten.

Maar volgens de Duitse pilotenbond komt de stakingsoproep er, omdat de gesprekken die donderdag plaatsvonden 'zonder resultaat zijn beëindigd'.

Bovendien stonden de onderhandelingen voor woensdag gepland, maar die werden toen geannuleerd, omdat Ryanair twee van de vijf vertegenwoordigers niet erkende als gesprekspartners.

Volgens Ingolf Schumacher van Vereinigung Cockpit kan de 'poging tot onderhandelen' met VC worden beschouwd als een 'pr-stunt' van de luchtvaartmaatschappij. "Nooit eerder in de geschiedenis van de vakorganisatie werd de onderhandelingsvrijheid door een werkgever zo met de voeten getreden zoals nu het geval is bij Ryanair", aldus Schumacher. "Dat maakt het voor VC duidelijk dat het bedrijf niet geïnteresseerd is in een wederzijds constructieve samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en gelijkheid. Integendeel, Ryanair probeert tijd te winnen en de collectieve onderhandelingen te vertragen", verduidelijkt hij.

Hoeveel Duitse vliegtuigen vrijdagochtend op de grond zullen blijven, is voorlopig niet duidelijk. De Duitse vakorganisatie schat dat 'alle vluchten' hinder zullen ondervinden van de actie.