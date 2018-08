Duitse export neemt toe ondanks wereldwijd handelsconflict

De productie in Duitsland zakte in juni met 0,9 procent ten opzichte van een maand eerder. Economen hadden gemiddeld een productiedaling van 0,5 procent voorspeld. In mei was nog sprake van een toename met 2,4 procent. De cijfers van het statistiekbureau wijzen er opnieuw op dat Duitsland de gevolgen voelt van de wereldwijde handelsspanningen.

Maandag bleek al uit cijfers dat de Duitse fabrieksorders in juni 4 procent waren gezakt. Dat was de sterkste orderkrimp sinds januari 2017.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski laait de speculatie over een mogelijke neergang van de Duitse economie momenteel op. Maar hoe alles uiteindelijk zal uitpakken, durft de kenner niet te zeggen.

"De Duitse export heeft sinds het begin van het jaar een lichte structurele verschuiving doorgemaakt", aldus Brzeski "Terwijl het aandeel van de Duitse export naar de Verenigde Staten momenteel lager is dan in 2017, is het aandeel naar andere landen in de eurozone, zoals Nederland, Italië of Spanje, juist toegenomen."

De export nam in juni volgens het sttistiekbureau Destatis op een jaar tijd met 7,8 procent toe tot 115,5 miljard euro. De import steeg forser, met 10,2 procent tot 93,7 miljard euro. Het gaat om de grootste bedrag sinds de start van de publicatie van de handelsstatistieken in de jaren 50.