Duitse autocarstart-up FlixBus maakt opmars in België

FlixBus doet een eerste kleine stap op de markt van de binnenlandse vervoerdiensten in België. Dat is verrassend, want de markt is het terrein van de maatschappijen voor openbaar vervoer. Anders dan Frankrijk en Duitsland heeft België die markt niet geliberaliseerd. Bij ons moeten privélijnen een gewestelijke vergunning hebben, maar FlixBus heeft daar iets op gevonden: de cabotage.

...