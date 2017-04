Dominique Vindevogel, de vliegende kleermaker: 'Ik ben een onemanshow'

Dominique Vindevogel (53) kreeg het beste advies in zijn carrière van de steenrijke Indiase diamantair Ashit Metha, toen die kwam shoppen in zijn herenboetiek Butch Tailors in Knokke. Metha raadde Vindevogel aan "met zijn gouden handen" over de hele wereld drukbezette zakenlui een perfect maatpak te gaan aanmeten. Het was de start van een globetrottersbestaan, waarin hij zich als een vis in het water voelt. "Ik krijg altijd een kick als ik iemand zie die iets van mij draagt", zegt Vindevogel. Een derde van zijn omzet komt uit zijn activiteiten als vliegende kleermaker, de rest vooral van de vestigingen van Butch Tailors. Dat label werd zestig jaar geleden gelanceerd door een Brusselse familie, maar ging in 1970 failliet. Dominique Vindevogel, de jongere broer van Omega Pharma-oprichter Yvan, verwierf het merk midden jaren negentig. Vindevogel is ook een van de hoofdpersonages in de nieuwe documentaire reeks Topservice op Eén, over Belgische topprofessionals die werken voor de allerrijksten.

...