Dominique Leroy (CEO Proximus): 'Iemand die rechtstreeks voor mij werkt, mag nooit een burn-out hebben'

"Ga ik naar het conservatorium of word ik handelsingenieur? Daar twijfelde ik over toen ik een studiekeuze moest maken. Ik speelde gitaar en muziek speelde een belangrijke rol in mijn leven. Ik maakte uiteindelijk een rationele keuze, geen emotionele. Ik was ambitieus en het leek me moeilijk muziek te studeren en daarna in een leidinggevende functie terecht te komen. Als ik handelsingenieur zou worden, zou ik daarna wel muziek kunnen blijven spelen, dacht ik. Tien jaar lang is dat ook gelukt, daarna werd ik toch opgeslokt door het werk. Ik speel nu veel minder.

