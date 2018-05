Dit zijn de zeven Best Managed Companies

Kent uw hele team de strategie van het bedrijf? Weet uw team hoe het daartoe kan bijdragen? Werkt u ook aan innovatie zonder dat u tot de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van het bedrijf behoort? Groeit uw onderneming?

Antwoordt u vier keer 'ja'? Dan staat uw bedrijf al een stap dichter bij het label Best Managed Companies dat de consultant Deloitte Private en de vermogensbeheerder Econopolis onlangs hebben uitgereikt. De eerste zeven Belgische bedrijven die het label aan hun voordeur mogen hangen zijn CE+T, EASI, E.D.&A., LVD Company, Protime, Vanbreda Risk & Benefits en Vandersanden Group.

Best Managed Companies is geen wedstrijd tussen bedrijven, zoals bijvoorbeeld Great Place To Work. "Het is een coachingtraject waarna een onafhankelijke jury de deelnemers volgens onze criteria doorlicht", zegt Nikolaas Tahon, managing partner van Deloitte Private. "Ze bekroont de bedrijven die goed scoren op strategie, kennis en kunde, betrokkenheid en duurzame groei."

Het programma werd 25 jaar geleden in Canada ontwikkeld. Ondertussen werd het ingevoerd in Chili, Ierland, Mexico, Nederland en Italië. Dit jaar springt België mee op de kar. Het doel is managers, directieteams en raden van bestuur van privébedrijven met een omzet groter dan 10 miljoen euro te coachen in hun groei. Vaak gaat het om familiebedrijven.

Betrokkenheid

"Met elk deelnemend bedrijf plannen we drie tot vier coachingsessies van een halve dag", legt de programmadirecteur van Best Managed Companies in België, Bruno Peelaers, uit. "Daarin dagen we het management uit hun strategie en innovatiekracht te bekijken, hoe hun mensen worden betrokken. Vooraf geven de bedrijven hun sterke en zwakke punten aan." Econopolis assisteert de vijftien coaches van Deloitte Private met inzichten over actuele tendensen, uitdagingen, veranderend consumentengedrag en disruptieve markten.

Dat de behoefte aan beter geleide bedrijven groot is, bewijzen de cijfers. Amper 10 procent van het personeel in Belgische bedrijven zet zich voluit in voor zijn organisatie. Zo'n 20 procent werkt het bedrijf zelfs tegen. Dat is de aanleiding voor Jan De Schepper, een gewezen topmanager van Telindus en Proximus, om de hoogste regionen aan te zetten tot actie. "Een CEO is verantwoordelijk voor wat in de organisatie gebeurt, dus ook voor het lage engagement van de mensen", vindt Jan De Schepper.

Wat zijn de grootste problemen? "We overmanagen en undercoachen", merkt hij op. "We zagen mensen vroeger als machines. We hadden geen aandacht voor de sociale interacties en de samenwerking. Managers hadden een onvoldoende ontwikkeld vermogen om met mensen om te gaan. Wel werden almaar meer vergaderingen gehouden, meer procedures ingevoerd en verantwoordelijken aangesteld. Tegelijkertijd werden mensen niet gecoacht om samen te werken en draaiden ze op voor de contraproductiviteit van complexere systemen."

Zijn oplossing? "Stel uw klanten centraal en maak het zo eenvoudig mogelijk om hen te bedienen. Zij brengen het geld binnen. Minder rapporten en minder vergaderingen die iedereen moet bijwonen. Als CEO bepaalt u de juiste emotionele cultuur." Belgische kmo's - het doelpubliek van de Best Managed Companies - doen het daarin niet slecht, volgens De Schepper. "Grote internationale bedrijven overdrijven met systemen. Daarom stappen veel mensen over van zo'n gigant naar een kmo."

Strategie

Met de inzichten uit Canada op zak en de eerste coachingtrajecten achter de rug, merkte Nikolaas Tahon van Deloitte Private op waar Belgische private ondernemingen het verschil maken. "We weten dat bedrijven een grotere kans op succes hebben als hun strategie bekend is en als de mensen weten hoe ertoe bij te dragen", concludeert Tahon. "Tijdens de coaching gaan we na of de strategie gedeeld wordt in het bedrijf. We vragen het management of de neuzen in dezelfde richting staan. Weet iedereen hoe hij kan bijdragen? Of is de strategie het best kept secret van de CEO?"

"We merken dat de Best Managed Companies innovatie laten stromen door hun hele bedrijf", zegt Peelaers. "Proactief vernieuwen ze volgens hun visie op lange termijn én volgens wat hun klanten wensen. De beste innovators voeren een intense interactie met hun klanten. Ze laten zichzelf voortdurend uitdagen om het anders te doen."

Tahon zag ook de grote inspanningen voor hun personeel. "Ze ontslaan niet zomaar medewerkers die niet meer mee zijn. Nee, ze scholen ze om, geven ze een andere job, laten ze groeien en evolueren volgens de markt en hun bedrijf. Zo verwerven ze nieuwe competenties op bijna natuurlijke wijze."

De uitdagingen

Een struikelblok is dat cultuur en leiderschap in familiebedrijven vaak sterk afhangen van één persoon. "Daar zien we vaak een sterk strategische CEO die bijna de belichaming van de onderneming is", zegt Tahon. "Dat kan leiden tot grote successen, maar vormt ook een risico voor de duurzaamheid van het succes."

Een andere grote uitdaging is de diversiteit. "Onze bekroonde CEO's zijn allemaal blanke mannen, tussen veertig en in de zestig jaar", stelt Peelaers vast. "We tellen weinig vrouwen en weinig technische profielen aan de top. De diversiteit kan een pak beter." Een diverser management en directie verhogen de kansen op duurzaam succes, vult Nikolaas Tahon aan. "Het beste voetbalteam draait niet enkel rond de spits. Het heeft ook sterke verdedigers, middenvelders en een keeper. In bedrijfstermen is het beste team ook nog eens het best zo divers mogelijk."

Dat er maar zeven van de meer dan twintig bedrijven die het coachingtraject doorliepen het label behalen, ligt ook aan de aandacht van de jury voor duurzame groei. "Dat is logisch", weet Peelaers. "Veel bedrijven namen deel aan het programma omdat ze in een veranderingstraject zitten. Pas op termijn zullen ze groei noteren."

Protime laat zijn bedrijfscultuur leven Het geheim van Protime is nietzijn software voor tijdregistratie, maar zijn bedrijfscultuur en zijn mensen. "Ik besefte pas hoe uniek onze bedrijfscultuur was toen ik mensen sprak die vroeger bij ons werkten", zegt CEO Peter s'Jongers. "In hun nieuwe bedrijven vonden ze de camaraderie niet terug, de betrokkenheid en de verbondenheid tussen collega's en het zelf beslissingen nemen." Het bedrijf uit Aartselaar slaagt erin de energetische bedrijfscultuur te behouden. "Daardoor kunnen we relatief goed geschikte mensen vinden en houden."

Bij EASI zijn medewerkers ook aandeelhouders Waarom het cloud, security- en softwarebedrijf EASI uit Nijvel zo goed scoort op innovatie? "Ik moet geen moeite doen om onze mensen aan te zetten tot innovatie", zegt CEO Salvatore Curaba. "Het gaat automatisch. Ons geheim bestaat uit twee elementen. We zijn een participatief bedrijf waarin onze mensen aandeelhouder kunnen worden. We tellen 48 aandeelhouders op 200 medewerkers. Het zijn mini-ondernemers, de locomotieven van het bedrijf. Daarenboven zet EASI in op het geluk van mensen. Weinigen verlaten het bedrijf. Er zijn veel interne promotiekansen. EASI rekruteert nooit externe managers."

E.D.&A. haalde productie terug naar België Het familiale elektronicabedrijf E.D.&A. werd beloond voor zijn tegendraadsheid. Terwijl heel wat Belgische bedrijven productie outsourcen naar lagelonenlanden, deed de machinebouwer uit Kalmthout het omgekeerde. Tot vijf jaar geleden produceerde het bedrijf in Oost-Europa, vandaag bijna volledig in ons land. "Wij geloven sterk in de combinatie van ontwikkeling en productie in huis", zegt CEO Gert D'Handschotter. "We leveren sneller en betere producten aan onze klanten. Ook wanneer er last minute nog aanpassingen nodig zijn, kan dat. We zijn heel flexibel, en kunnen korte doorlooptijden en een hoge kwaliteit garanderen. We werven voortdurend nieuwe mensen aan: hoogopgeleide, multifunctioneel inzetbare en gemotiveerde mensen."