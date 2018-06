Dit zijn de geheimen van de 'Best Managed Companies'

Medewerkers zijn ook aandeelhouders

Waarom het cloud, security- en softwarebedrijf EASI uit Nijvel zo goed scoort op innovatie? "Ik moet geen moeite doen om onze mensen aan te zetten tot innovatie", zegt CEO Salvatore Curaba. "Het gaat automatisch".

"Ons geheim bestaat uit twee elementen. We zijn een participatief bedrijf waarin onze mensen aandeelhouder kunnen worden. We tellen 48 aandeelhouders op 200 medewerkers. Het zijn mini-ondernemers, de locomotieven van het bedrijf. Daarenboven zet EASI in op het geluk van mensen. Weinigen verlaten het bedrijf. Er zijn veel interne promotiekansen. EASI rekruteert nooit externe managers."

De productie terug naar België halen

Het familiale elektronicabedrijf E.D.&A. werd beloond voor zijn tegendraadsheid. Terwijl heel wat Belgische bedrijven productie outsourcen naar lagelonenlanden, deed de machinebouwer uit Kalmthout het omgekeerde.

Tot vijf jaar geleden produceerde het bedrijf in Oost-Europa, vandaag bijna volledig in ons land. "Wij geloven sterk in de combinatie van ontwikkeling en productie in huis", zegt CEO Gert D'Handschotter.

"We leveren sneller en betere producten aan onze klanten. Ook wanneer er last minute nog aanpassingen nodig zijn, kan dat. We zijn heel flexibel, en kunnen korte doorlooptijden en een hoge kwaliteit garanderen. We werven voortdurend nieuwe mensen aan: hoogopgeleide, multifunctioneel inzetbare en gemotiveerde mensen."

Laat de bedrijfscultuur leven

Het geheim van Protime is niet zijn software voor tijdregistratie, maar zijn bedrijfscultuur en zijn mensen. "Ik besefte pas hoe uniek onze bedrijfscultuur was toen ik mensen sprak die vroeger bij ons werkten", zegt CEO Peter s'Jongers.

"In hun nieuwe bedrijven vonden ze de camaraderie niet terug, de betrokkenheid en de verbondenheid tussen collega's en het zelf beslissingen nemen." Het bedrijf uit Aartselaar slaagt erin de energetische bedrijfscultuur te behouden. "Daardoor kunnen we relatief goed geschikte mensen vinden en houden."

Innoveren met eeuwenoud product

Bakstenen werden al gebruikt bij de Romeinen. Toch scoort de Limburgse Vandersanden Group met traditionele gevelstenen. "We zijn geen snelle innovators", zegt CEO Jean-Pierre Wuytack.

"In onze sector hebben al veel bedrijven zich dood geïnnoveerd. Wij spelen vooral op grote problemen in. Neem het tekort aan bouwvakkers. Omdat er almaar minder mensen het vuile werk willen doen, moeten onze stenen op een andere manier tot huizen worden verwerkt. Daarvoor ontwikkelen we een robot die volautomatisch steenstrips aanbrengt op platen."

Andere innovaties zijn de E-Brick en het E-Board waarmee huizen gemakkelijker een nieuwe isolerende buitenschil krijgen.