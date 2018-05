Directie Brussels Airlines legt 'substantieel voorstel' op tafel: 'Niet te nemen of te laten'

De piloten van Brussels Airlines staken woensdag - zoals eerder aangekondigd - voor de tweede keer deze week. Net als maandag is daardoor drie kwart van de vluchten geannuleerd, waardoor ongeveer 220 vluchten geschrpat werden

Een hele dag onderhandelen maandag leidde nog niet tot een oplossing. Woensdag - sinds 10 uur - doen bonden en directie een nieuwe poging.

"Het is belangrijk dat we tot een oplossing komen", zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. "We hebben maandagavond een voorstel op tafel gelegd waarvan we echt denken dat het dichter komt bij de verzuchtingen van de piloten, met veel aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé."

Dat voorstel is niet te nemen of te laten, benadrukt de woordvoerster: "We zullen op basis daarvan voort praten. Alles is bespreekbaar, maar binnen de mate van het mogelijke uiteraard. We moeten denken aan alle 3.900 werknemers van Brussels Airlines."

En er zal nog moeten worden onderhandeld, want de bonden lieten al verstaan dat wat maandagavond op tafel lag, onvoldoende is. "Als we dat aan de piloten voorleggen, volgt zeker een 'njet'", luidt het.

Voor de bonden is het woensdag "erop of eronder". Directie en bonden onderhandelen eerst rechtstreeks met elkaar. Rond 17.00 uur komt de sociaal bemiddelaar erbij om te kijken hoever het staat. Maar dat is geen deadline, benadrukken de partijen. Op de luchthaven verloopt alles rustig, aldus nog Daenen.

'Stewardessen en stewards zitten op hun tandvlees'

Een eventueel akkoord tussen directie en piloten betekent niet noodzakelijk het einde van de sociale onrust bij Brussels Airlines. Ook de 'cabin crew', dat zijn de stewardessen en stewards, laten weten dat ze 'genoeg gegeven' hebben en dat het tijd is dat ze meer 'waardering en respect' krijgen. Dat staat in een open brief die woensdag door de christelijke bediendebond LBC-NVK werd verspreid.

"Wij zijn doodop en zitten op ons tandvlees", vatten de schrijvers samen. Ze vragen leefbaar werk, een beter evenwicht tussen het werk en het privéleven, en garanties dat hun koopkracht behouden blijft. Een pleidooi dat redelijk gelijkloopt met waarvoor de piloten deze week twee dagen staken.

In de open brief wordt ook verwezen naar het grondpersoneel. Ook die mensen verdienen aandacht, klinkt het, 'want hun jobs zijn het sterkst bedreigd door de integratie van Brussels Airlines in de Eurowings Group'.