Directie Brico doet stakend personeel voorstel

De vakbonden gaan met het voorstel van de directie hun achterban consulteren. Het resultaat daarvan wordt niet voor het einde van de paasvakantie verwacht, zegt BBTK-vakbondsafgevaardigde Myriam Delmée.

"We gaan de nodige tijd nemen om personeelsbijeenkomsten te houden en de voorstellen van de directie te analyseren. We zullen moeten nagaan of de voorstellen voldoende zijn voor de werknemers of niet", aldus de vakbondsvrouw.

Zaterdag bleven enkele tientallen Brico-winkels in Brussel en Wallonië dicht door een staking. Maandag was dat nog het geval voor drie winkels in Wallonië.

De acties houden verband met het 'Back to Growth'-plan van de directie, waardoor een honderdtal banen verdwijnt. Voorts houdt het plan in dat het personeel inlevert en flexibeler werkt.

Brico telt zowat 3.000 medewerkers in 159 winkels in ons land. Bij de voorstelling van de vernieuwde winkel in Zemst zei CEO Dieter Struye afgelopen donderdag nog dat een honderdtal banen verdwijnt in enkele winkels waar historisch een teveel aan personeel is gegroeid. Het gaat niet om een herstructurering, klonk het toen.

Dinsdag zijn alle Brico-winkels open.