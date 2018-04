Digitale technologie speelt verzekeringsmakelaar niet weg

Met de al zo vaak voorspelde teloorgang van de verzekeringsmakelaar valt het al bij al nog mee. In 2016 verloor de makelarij wat terrein, maar die geringe terugval is niets om over naar huis te schrijven, luidt het in de meeste recente studie van sectorfederatie Assuralia over de distributiekanalen van verzekeringsproducten.

...