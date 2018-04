Diess vervangt Müller bij Volkswagen

De raad van bestuur van Volkswagen zat donderdagavond bijeen om de wissels te finaliseren, twee dagen nadat het bedrijf had aangekondigd dat er verschuivingen zaten aan te komen. De autobouwer gaf toen al aan dat de 64-jarige Müller "bereid is om een bijdrage te leveren".

Müller stond sinds september 2015 aan het roer bij Volkswagen, kort nadat de autoconstructeur had moeten toegeven dat er gesjoemeld werd met dieselwagens. "Volkswagen zet zo de verandering van het bedrijf voort", luidt het in een mededeling. De groep heeft ook de benoeming aangekondigd van de huidige woordvoerder van de onderming, Gunnar Kilian, bij de top van het bedrijf. Kilian wordt personeelschef en vervangt zo Karlheinz Blessing.

Ook CEO van het filiaal Porsche, Oliver Blume, voegt zich bij de top van Volkswagen.

De 64-jarige Müller wordt in een verklaring bedankt voor zijn toewijding in de afgelopen jaren. Müller was eerder topman van dochtermerk Porsche. Hij kwam vervolgens in 2015 aan het roer te staan van de hele autogroep toen zijn voorganger Martin Winterkorn het veld moest ruimen vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's.

Diess is 59 jaar, geboren in München, en heeft de Oostenrijkse nationaliteit. Hij werkte voor hij in 2014 overstapte naar Volkswagen bij rivaal BMW, waar hij onder meer bekend stond als een grote fan van elektrische auto's. Dat laatste is precies waar hij zich komende jaren veel op zal moeten richten. Volkswagen hoopt met zijn nieuwe topman beter te kunnen aanhaken bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen in de autosector en tegelijk zijn imago verder op te vijzelen.