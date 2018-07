Deutsche Bank werkt aan herstel

Onder de streep resteerde een winst van 401 miljoen euro. De baten vielen daarbij niet meer terug en bleven constant op zo'n 6,6 miljard euro. Bij de bank is het roer eerder dit jaar stevig omgegooid, met een nieuwe topman en een nieuwe strategie. Er verdwijnen komende tijd meer dan 7.000 banen, vooral bij de handelsactiviteiten. De bank wil zich weer meer op Europese klanten richten, terwijl de aanwezigheid in Azië en de Verenigde Staten behoorlijk moet worden teruggebracht.

'In het tweede kwartaal versnelden we de herinrichting van onze bank aanzienlijk', zei topman Christian Sewing. 'We maken de veranderingen die we hebben beloofd.' Hij benadrukt dat het concern de goede richting opgaat wat betreft het terugbrengen van de kosten. Dat er voor Deutsche Bank nog een lange weg te gaan is bleek eind vorige maand toen de grootste bank van Duitsland als enige grote bank door de mand viel bij een stresstest van de Amerikaanse bankautoriteiten. In juni gingen ook geruchten rond dat gesprekken gaande waren over samensmelting met de Duitse branchegenoot Commerzbank.

Ondanks de beter dan verwachte resultaten, verloor het aandeel van Deutsche Bank in de vroege handel meer dan 1 procent.