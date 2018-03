Deliveroo overtuigd dat koeriers alsnog als zelfstandigen zullen worden beschouwd

Volgens de CAR, die een onderdeel is van de FOD Economie, duiden de voorwaarden waaraan de koerier werkt op de arbeidsrelatie van een werknemer. Deliveroo betreurt dat de CAR tijdens haar onderzoek 'op geen enkel moment contact met ons opgenomen heeft'. Daardoor lijkt er onjuiste informatie te zijn verstrekt, luidt het in een schriftelijke reactie. 'Wij zijn ervan overtuigd dat nadat de feiten uiteengezet zullen zijn, de koerier als zelfstandige zal worden beschouwd, zoals de Britse en Franse rechtbanken reeds in soortgelijke gevallen hebben bepaald.'

Deliveroo benadrukt dat zijn koeriers 'zelf kiezen waar, wanneer en hoelang zij werken'. 'Dit geeft hen de vrijheid die ze wensen en verklaart waarom meer dan 2500 koeriers ervoor gekozen hebben om met Deliveroo samen te werken.'

Advocaat Antoine Chomé, die in naam van zijn cliënt D.M., die als koerier voor Deliveroo werkte, in januari naar de CAR stapte, noemt de beslissing van de Commissie 'een sterk signaal met zeer grote implicaties', want ze is volgens hem niet alleen van toepassing op Deliveroo. Andere koeriers of medewerkers van digitale platformen die op papier als zelfstandigen werken, kunnen nu gestimuleerd worden om naar de arbeidsrechtbank te stappen en hun contract te laten herzien.

Deliveroo zelf kan tegen de beslissing van de Commissie nog in beroep gaan, zegt meester Chomé. Volgens hem weigerde het bedrijf aan de procedure voor de CAR deel te nemen.