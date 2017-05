'De wereld van de rusthuizen is zo een beetje het Wilde Westen geworden'

De rusthuisuitbater Senior Assist zit in zwaar weer. De groep rond de ex-bankier Frank Bamelis en zijn zwager Bart Vanderschrick is een van de belangrijkste rusthuisuitbaters in ons land. Senior Assist heeft 3000 bedden in 34 woonzorgcentra en 8 assistentiewoningen in portefeuille. Bovendien is het ook internationaal actief. Eind vorig jaar ging de Nederlandse thuiszorgtak over de kop en ...