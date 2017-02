De tentakels van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs rond de regering-Trump

Gary Cohn stond naast president Donald Trump en gaf hem een papiertje. Trump las voor: "We gaan werk maken van een versoepeling van de regels voor de financiële sector." Trump keek even op, pauzeerde en ging verder: "Ik heb zoveel vrienden die een bedrijf bezitten en die heel moeilijk aan een lening geraken. Dat is toch zo jammer. Daar gaan we iets aan doen." Nadat Trump zijn handtekening had gezet onder het decreet om de Dodd-Frank-wet aan te passen, gaf Cohn de president een tweede briefje. Deze keer ging het over de strengere regels voor pensioenadviseurs die oud-president Barack Obama wilde opleggen. Trump stelt de invoering ervan uit, hij vindt dat de overheid zich daar niet moet mee moeien.

