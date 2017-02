De Tabakshoeve, De Witte-Vandecaveye en Infohos Services zijn de Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen

Voor het zestiende jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Brussel en Vlaams-Brabant. Deze week zijn we aangekomen in de provincie West-Vlaanderen. Via de links onderaan dit artikel kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Dezelfde link geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. Concreet berekenen we voor elk bedrijf de groei van de omzet, de cashflow en het personeelsbestand, en herleiden de uitkomsten tot 1 score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2011-2015.

De nummer 1 in de rangschikking krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Het bedrijf moet zijn groei gerealiseerd hebben op eigen kracht, niet met de hulp van een moederbedrijf bijvoorbeeld. Om dezelfde reden kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden.

De Ambassadeurs van West-Vlaanderen: De Tabakshoeve, De Witte-Vandecaveye en Infohos Services

De Ambassadeur in de categorie grote bedrijven is De Tabakshoeve, een keten van vijftien tabakswinkels langs de Frans-Belgische grens. In de rekken liggen ook confiserie en Belgische streekbieren. De verkoop van rookwaren aan de Britse tabakstoeristen krijgt klappen door de Brexit, via de waardedaling van het pond. De waardedaling maakt de oversteek voor de Britten immers minder interessant. De tabaksverkoop ondervindt ook hinder uit een andere hoek: de opeenvolgende accijnsverhogingen door de Belgische overheid. "Bij elke begrotingscontrole houden we ons hart vast, want de impact is groot," zegt Hein Vandecasteele, eigenaar van de keten. "Dat een hogere accijns niet langer aanleiding geeft tot hogere inkomsten, wijst erop dat de grens bereikt is."

Bij de middelgrote bedrijven gaat de Ambassadeurstitel naar De Witte-Vandecaveye uit Wingene, specialist in elektrische systemen, onder meer voor de spoorwegen. "Het Belgische spoorwegnet vertoont gebreken door slijtage en veroudering," zegt de vroegere zaakvoerder Paul De Witte, die de leiding intussen doorgaf aan zijn twee zonen. "In de nabije toekomst hopen we dan ook veel opdrachten binnen te halen. We hebben alvast zwaar geïnvesteerd in aangepast materieel, zoals spoorwegkranen, dwarsliggergrijpers, lorries enzovoort. De laatste investering deden we in een spoorwegmachine voor heavy rail lifting. We zijn een pionier in deze niche."

Infohos Services is de Ambassadeur bij de kleine bedrijven. Het bedrijf uit Oostkamp levert IT-diensten aan ziekenhuizen. Paradepaardje van het bedrijf is een toepassing die het risico op verkeerde medicatie minimaliseert. "De gezondheidszorg wordt in ons land door de overheid gefinancierd, en is daarom een heel specifiek segment" zegt CEO Jan Pollet. "Onder andere door de lage budgetten, de lange trajecten, de complexiteit en soms het gebrek aan logica zijn buitenlandse concurrenten niet zo happig op onze markt."