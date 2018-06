'De overwinning van de diversiteit is de nederlaag van de non-discriminatie'

Discriminatieverboden zijn rare beestjes. Ze verbieden bedrijven en organisaties een onderscheid te maken op basis van geslacht, leeftijd, religie of etniciteit. Ze willen identiteitsneutraliteit, vanuit de premisse dat man of vrouw, jong of oud, katholiek of moslim, blank of zwart, allemaal irrelevante of onwenselijke parameters van het personeelsbeleid zijn. Tot daar hun officiële doel.

...