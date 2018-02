'De Nationale Bank gaat zijn communicatie moderniseren'

"We willen ons communicatiebeleid op een nieuwe leest schoeien. Het is onze opdracht om aan iedereen duidelijk te maken wat wij doen en waarom we het doen in bevattelijke boodschappen. Daarbij zullen we verschillende doelgroepen beogen. Uiteraard blijft communicatie voor academici belangrijk. Dat wordt ook van ons verwacht in het Eurosysteem", zegt gouverneur Smets.

Jan Smets stelde deze week voor de laatste keer het jaarverslag van de Nationale Bank voor, want bij de jaarwisseling geeft hij de fakkel door aan de Franstalige Pierre Wunsch.

"Het jaarverslag is het magnum opus van de studiedienst, waar ik al werkte in de jaren '70. Ik heb toen vrij snel de opdracht gekregen om het te coördineren. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om een goed taalgebruik te hanteren."

Criticasters bestempelen dat taalgebruik als zeer ambtelijk, omfloerst en soms enigmatisch. "We willen de realiteit objectief bekijken en dat vraagt nuance, omdat de realiteit nu eenmaal genuanceerd is," luidt het antwoord van Jan Smets daarop.

Smets leidt de studiedienst al sinds 1994. Eerst als diensthoofd en vanaf 1999 als directeur en vandaag als gouverneur.