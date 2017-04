De mosselkweek in Zeeland wordt duurzamer

We bevinden ons opde Yerseke 24, het walschip van het mosselverwerkingsbedrijf Prins & Dingemanse. Onder een stralende zon varen we naar de verwaterpercelen bij Yerseke, op de Oosterschelde. Dat stuk water ligt redelijk beschut, het wordt door land omgeven. Elk mosselverwerkingsbedrijf heeft zijn eigen verwaterpercelen, die het pacht van de overheid. "Eigenlijk zijn die percelen dus van Nederland, en de mosselverwerkers pachten ze", zegt Martijn van der Sluijs, marketing- en communicatiemanager bij Prins & Dingemanse. Ze zijn met houten palen afgebakend en staan op de gps-kaartplotter van de Yerseke 24. "We zijn vlak bij onze percelen", zegt de schipper, terwijl hij op het scherm naar een gebied wijst dat in rechthoeken is verdeeld. In die 'natte pakhuizen' kunnen de volwassen mosselen ontstressen en schoonspoelen op de harde bodem - verwateren in het jargon - waardoor ze zandvrij aan de consument kunnen worden aangeboden. Even later worden stalen frames met netten - korren - neergelaten. Als die gevuld zijn met mosselen, wordt een kabel aan het net vastgehaakt om ze aan boord te trekken. "Wil je eentje proeven?", vraagt mosselvisser Adri, die sinds 1972 op het water vertoeft. Ik proef de zee.

