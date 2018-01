De jacht op niche-uitzendbedrijven is open

House of HR/Accent: drie overnames in 2017. House of Talents: twee overnames. Vivaldis: idem. Actief Interim: een overname in Duitsland. De acquisities door Belgische uitzendbedrijven waren de voorbije maanden amper bij te houden. Dat proces is al langer aan de gang. Ook in 2015 en 2016 gingen de Belgische hr-bedrijven op het overnamepad. Opvallend is dat ze vaak nichespelers binnenhalen die gespecialiseerd zijn in het invullen van hogere profielen en knelpuntberoepen. "Het cyclische is al een tijd uit de markt. De schaarste maakt dat de vraag naar bepaalde profielen constant groot is. Wie de expertise heeft om op die behoefte bij bedrijven in te spelen, heeft een voordeel", verklaart Steve Rousseau, de CEO van House of Talents.

