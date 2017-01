'De bank wordt een supercomputer'

"We konden niet voorspellen dat de digitalisering zo snel zou doorzetten", verklaarde Rik Vandenberghe, de afscheidnemende topman van ING België, toen hij in het parlement de geplande schrapping van 3500 banen verdedigde. Er zijn wel meer financiële instellingen die de digitalisering als de grote boosdoener afschilderen om hun ingrijpende besparingen te motiveren. Doordat de klanten massaal overschakelen op digitale kanalen (online en mobiel) zouden minder kantoren en bankmedewerkers nodig zijn. "Men gaat voorbij aan de positieve rol die technologie kan spelen in de banksector van morgen", zegt Michel Van der Poorten van IBM. "Computers die leren te functioneren als het menselijke brein kunnen ervoor zorgen dat het advies persoonlijker en gebruiksvriendelijker wordt voor de klant."

