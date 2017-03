De controle over de inkomsten en uitgaven

Elke economische activiteit wordt gedreven door het spel tussen de inkomsten en de uitgaven. Een winstgevende onderneming slaagt erin die balans in haar voordeel te doen overhellen. Bij de NMBS is dat niet het geval. Ondanks de overheidsdotatie van 3 miljard euro is de spoorwegoperator nauwelijks rendabel. Dat komt onder meer doordat de NMBS onvoldoende invloed kan uitoefenen op de balans tussen de uitgaven en de inkomsten.

...