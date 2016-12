'Dat Marc Coucke geen kwijting kreeg van zijn bestuursdaden, is een blamage'

Marieke Wyckaert (hoogleraar vennootschapsrecht KU Leuven): In 2014 betaalde het Amerikaanse bedrijf Perrigo 3,6 miljard euro voor Omega Pharma, waar Marc Coucke ceo was. Nu betichten ze hem van gesjoemel. Dat de verwijten zo openlijk rondvliegen, is ongewoon en deels te wijten aan de mindere prestaties van Perrigo. De Amerikanen kiezen voor de vlucht vooruit. Hun timing is niet toevallig. Bij de verkoop van een grote vennootschap wordt vaak een deel van de koopsom geblokkeerd. Als de koper kan aanton...