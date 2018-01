Daling werkloosheid zet door in Zuid-Europa

Als gevolg van de aantrekkende economie daalde de gemiddelde werkloosheid in Noord-, Zuid en West-Europa van 9,2 procent in 2016 naar 8,5 procent vorig jaar, stelt de ILO in een gisteren verschenen rapport. Dat is het laagste percentage sinds 2008. In Spanje en Griekenland zal het aantal werklozen in 2018 naar verwachting dalen met 2 procentpunten (naar respectievelijk 15,4 en 19,5 procent).

Wereldeconomie

Ondanks het herstel van de wereldeconomie blijft de wereldwijde werkloosheid - in 2017 naar schatting 5,6 procent - volgens de ILO stabiel in 2018 als gevolg van een groeiend aantal arbeidskrachten.

De ILO schrijft de positieve wereldwijde trend tussen 2017 en 2018 vooral toe aan sterke prestaties van de arbeidsmarkten in rijke landen. De groei van de werkgelegenheid in opkomende en ontwikkelingslanden zal moeite hebben het groeiende aantal arbeidskrachten bij te houden.

"Hoewel de wereldwijde werkloosheid is gestabiliseerd, is er nog steeds een groot gebrek aan goede banen: de wereldeconomie creëert niet genoeg werk", zegt ILO-directeur Guy Ryder. "Er zullen extra inspanningen geleverd moeten worden om de kwaliteit van het werk te verbeteren en meer mensen van de groei te laten profiteren."

Kwetsbaar werk

In het rapport staat dat in 2017 ongeveer 1,4 miljard mensen wereldwijd "kwetsbaar werk" hadden. Daartoe rekent de ILO zelfstandigen zonder personeel of meewerkende familieleden. In ontwikkelingslanden valt drie van de vier werkenden in die categorie.

Armoede onder werkenden neemt in opkomende economieën langzaam af, constateert de ILO. "In Ontwikkelingslanden gaat dat echter te langzaam in relatie tot het aantal nieuwe arbeidskrachten dat zich aandient", zegt econoom Stefan Kühn, hoofdauteur van het rapport. "Het aantal werkenden in extreme armoede zal naar verwachting boven de 114 miljoen mensen blijven in de komende jaren."

De dienstensector zal wereldwijd in de toekomst de belangrijkste leverancier van werkgelegenheid zijn, terwijl het aantal banen in de landbouw en industrie afneemt.