Dakkoffers NMBS-treinen barsten open door hitte

Onder invloed van de extreme hitte zijn de voorbije weken in bepaalde omstandigheden defecten ontstaan in een bepaald type van condensator in een van de dakkoffers van de Desiro-treinen. Dat defect leidde in drie gevallen tot gasophoping waardoor een dakkoffer is opengebarsten. Als zoiets gebeurt, valt de trein stil.

Volgens de Brusselse afdeling van de socialistische vakbond CGSP Cheminots vond een van de incidenten plaats in het rangeerstation van Vorst op 10 juli. "De dakkoffer van een Desiro vloog er tegen een Benelux-voertuig, met ernstige schade tot gevolg, maar ook tegen een M6-stel", zegt regionaal secretaris Philippe Dubois.

De vakbond vroeg een onderzoek aan het comité voor veiligheid en bescherming op het werk. In eerste instantie besliste de NMBS om stellen die niet in beweging zijn - en dus minder ventilatie hebben - slechts voor korte tijd onder spanning te zetten.

Om het probleem ten gronde aan te pakken zullen in de komende weken 250 treinen naar de werkplaatsen worden gebracht om extra ventilatie aan te brengen. "Het gaat om een kleine ingreep. Een trein die vandaag wordt binnengebracht, kan morgen terug rijden. We denken er een paar weken voor nodig te hebben", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

De operatie heeft gevolgen voor de reizigers. Treinen schrappen zal volgens de NMBS niet nodig zijn, maar reizigers zullen op sommige lijnen wel met oudere treinen vervoerd worden in de komende weken.

De NMBS zegt zich ervan bewust te zijn dat dit tot ontevredenheid kan leiden bij sommige klanten. "Maar voor NMBS is de veiligheid een absolute topprioriteit", klinkt het.