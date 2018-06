Daimler moet in Europa driekwart miljoen dieselvoertuigen terugroepen

Het gaat onder meer om Vito-bestelwagens, en de SUV-modellen GLC 220d en C220d. Het Duitse ministerie van Transport legde de terugroeping op, deelde de Duitse minister van Verkeer Andreas Scheuer (CSU) mee na een ontmoeting met Daimler-CEO Dieter Zetsche.

Berlijn beveelt "een onmiddellijke formele terugroeping vanwege verboden onderdelen in de wagens", zei Scheuer. In een reactie liet Daimler, volgens Scheuer, weten dat het aan een "maximumtempo" zal werken om de uitstoot van de auto's aan te passen.

De autobouwer liet zelf al weten in te gaan op de verplichting van de Duitse autoriteiten, maar tegelijk zei Daimler dat het "de juridische vragen wil ophelderen".

CEO Zetsche zei achteraf dat de onderhandelingen met Berlijn "constructief" waren. Het was de tweede keer dat Scheuer en Zetsche samenzaten om onregelmatigheden in de dieseluitstoot van de voertuigen te bespreken. In mei meldde een Duits overheidsorgaan al dat Daimler sjoemelsoftware gebruikte. Na een eerste onderhoud tussen Scheuer en Zetsche, eind mei, had de regering Daimler twee weken gegeven om de draagwijdte van het schandaal aan te geven.

Berlijn voert sindskort de druk op de autobouwer op om te verduidelijken welke modellen en hoeveel voertuigen teruggeroepen moeten worden. Net als bij concurrent Volkswagen bevatten sommige modellen van Mercedes software die herkent wanneer de auto wordt getest, waarna bepaalde systemen in werking treden of juist worden uitgeschakeld.

Maar anders dan Volkswagen ontkent Daimler iets verkeerd gedaan te hebben. Volkswagen betaalde intussen al voor 26 miljard euro aan boetes en terugroepacties.

Nog op maandag werd Audi-topman Rupert Stadler in verdenking gesteld in het schandaal rond sjoemelsoftware. Alleen al in Duitsland gaat het om 238.000 voertuigen.

Over de verdere verdeling per land zijn nog geen details. Een Belgische woordvoerder informeert zich nog over het aantal auto's dat in België teruggeroepen wordt. In de hele EU liet Daimler uit eigen beweging al drie miljoen auto's terugroepen.