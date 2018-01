DAF Trucks werft aan: 350 banen in België en Nederland

DAF produceert in Westerlo cabines en assen voor trucks die in Eindhoven verder worden geassembleerd. Omdat de productie van circa 223 naar 235 trucks per dag wordt verhoogd - bijna het recordniveau van voor de crisis van 2008 - is er ook extra personeel nodig. Er is op dit moment sprake van 350 nieuwe banen.

"Dat is erg goed nieuws. DAF groeit doordat het haar marktaandeel vergroot in een economie die sowieso al stijgt, wat voor meer transport en dus voor meer vraag naar trucks zorgt", zegt ACV-secretaris Mario Lenaerts. "Dit is een positieve verrassing voor de mensen in Westerlo."

Hoeveel jobs er concreet in welke vestiging bijkomen, is volgens de vakbondsman nog niet bekend en zal de komende dagen worden beslist.

De vestiging in Westerlo telt nu al zo'n 2.400 werknemers, die in Eindhoven 6.320 werknemers.

"De 350 nieuwe jobs zijn interimcontracten. Een deel van de huidige interims krijgt een tijdelijk contract en een gelijk aantal aantal mensen met een tijdelijke contract krijgt een vaste job. Dat is de strategie van de directie, omdat zij productieschommelingen hebben, die zij zo kunnen opvangen", klinkt het nog.

Niet enkel binnen, maar ook buiten Europa is de vraag naar DAF-trucks groot. De buiten-Europese vraag nam vorig jaar met 80 procent toe naar een recordniveau van 9.100, aldus de woordvoerder aan Het Financieele Dagblad. De woordvoerder mikt voor dit jaar op een marktaandeel van 16 procent.