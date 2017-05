D'Ieteren wil deel Carglass verkopen

De beslissing van D'Ieteren om een deel van Belron te verkopen komt er 'in het kader van de regelmatige evaluatie van zijn strategische opties", klinkt het in het persbericht. "D'Ieteren wenst meerderheidsaandeelhouder te blijven, en tegelijkertijd zijn investeringscapaciteit te versterken".

De keuze voor een minderheidsaandeelhouder voor Belron, 'de wereldwijde nummer één op vlak van herstelling en vervanging van autoglas', zal volgens D'Ieteren onder meer gebaseerd worden op de 'comptabiliteit met de bedrijfscultuur van Belron, de afstemming op zijn langetermijnvisie en de financiële voorwaarden van het partnerschap'.

Het bedrijf beklemtoont dat er geen enkele zekerheid bestaat dat het huidige proces zal resulteren in een transactie.

Belron is op dit moment voor 94,85 procent eigendom van D'Ieteren. De onderneming is wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waarvan Carglass allicht de bekendste is.

Belron boekte in 2016 een omzet van 3,3 miljard euro . Daarmee is Belron de grootste divisie binnen D'Ieteren. Volgens de website van de onderneming is Belron actief in meer dan 30 landen wereldwijd en stelt het iets meer dan 25.000 mensen tewerk.