Cursus Nederlands en nog veel ander huiswerk voor nieuwe topman Delhaize België

Xavier Piesvaux staat voor een moeilijke opdracht bij Delhaize België. Het grote zorgenkind is al jaren het winkelpark in eigen beheer. De kleinere supermarkten, uitgebaat door zelfstandige handelaren presteren wel relatief goed. Maar de 136 grote supermarkten in eigen beheer kampen met een stagnerende of zelfs dalende omzet. En dat was niet het plan. Drie jaar geleden begon Delhaize met een ingrijpende herstructurering. Door ontslagen en andere besparingen zou er extra budget vrijkomen om te investeren in lagere prijzen en de vernieuwing van de winkels. In de winkels in eigen beheer moest er ook een nieuwe organisatie komen. Medewerkers moesten flexibeler werken en bijvoorbeeld ook bijspringen aan de kassa's als de rijen te lang waren.

