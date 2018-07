Consultants onderzoeken nauwere samenwerking havens van Antwerpen en Zeebrugge

Er waren dit jaar al verschillende signalen dat beide havens toenadering zoeken. Dat bleek onder andere bij de bekendmaking van de jaarrresultaten. Ook vanuit de betrokken gemeenteraden waren positieve geluiden te horen over een mogelijke fusie.

Consultant Deloitte en advocatenkantoor Laga hebben nu de opdracht gekregen de de meerwaarde van een samenwerking voor de havens te objectiveren, en de huidige samenwerking te evalueren. "Een samenwerking is maar aan de orde als beide havens hier versterkt uitkomen", luidt het in een mededeling. Complementariteit en synergievoordelen zijn daarbij het uitgangspunt, dixit de havenbesturen.

Het onderzoek zal naar schatting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond worden, en pas na afloop wordt er opnieuw gecommuniceerd. Begin dit jaar stelden de Haven van Zeebrugge en de stad Brugge de Antwerpse haven en het stadsbestuur al voor nauwer samen te werken.

"We hebben het niet enkel over containers. We kunnen elkaar ook vinden voor andere zaken en diensten", klonk het toen.