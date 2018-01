Conflict met piloten remt groei bij Ryanair

De Ierse prijsvechter Ryanair heeft afgelopen jaar 129 miljoen passagiers vervoerd. Dat zijn er 10 procent meer dan in 2016, maar wel 2 miljoen minder dan verwacht.

Sinds oktober kwam er zand in de groeimotor van de Ierse prijsvechter. In december lag het aantal reizigers met 9,3 miljoen nog maar 3 procent hoger dan in de laatste maand van 2016.

Voor Ryanair is dat een zeer bescheiden toename. De groei op jaarbasis was zelfs de traagste sinds 2014, toen het aantal passagiers met 4 procent afnam.

Ryanair moest in het laatste kwartaal 2017 20.000 vluchten schrappen door een wijziging in de Ierse wet, waardoor piloten hun vakantiedagen voor het einde van het jaar moesten opmaken.

Bovendien kreeg CEO Michael O'Leary in december af te rekenen met de eerste pilotenstaking ooit, hoewel Ryanair een vakbondsvertegenwoordiging binnen het bedrijf jarenlang weigerde te erkennen.

Ondanks de afgeremde groei wat het aantal passagiers betreft, houdt Ryanair vast aan de winstprognose voor het gebroken boekjaar, dat eind maart wordt afgesloten.

De prijsbreker rekent voor dit jaar op een stijging van het aantal passagiers met 4 miljoen tot 138 miljoen.