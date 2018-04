Commercieel directeur Argenta stapt op

De krant De Tijd meldde het vertrek van de commercieel directeur vrijdagnamiddag op basis van een interne mededeling, waarna een woordvoerster van de bank het nieuws bevestigde aan het persagentschap Belga.

Anne Coppens is de hoogst geplaatste vrouw binnen het directiecomité van de bank. Ze werkte negen jaar bij Argenta en was er onder andere directeur Marketing & Communicatie en operationeel directeur. Sinds 2016 was ze commercieel directeur.

Coppens vertrekt eind april, zegt een woordvoerster. In afwachting van een opvolger, die wellicht van buiten Argenta zal komen, neemt CEO Marc Lauwers haar taken over.

Coppens verwijst in een interne mededeling naar de digitale strategie van de bank. "Ik deel de visie van het management om de digitale dienstverlening uit te breiden in combinatie met professionele adviesverlening op maat van de klant door onze kantoren", luidt het. "Over de concrete invulling hiervan verschillen we echter van mening. Daarom scheiden onze wegen."

Met de zware technische problemen die Argenta had na een mislukte update van de digitale systemen in het paasweekend, heeft het vertrek van Coppens volgens de woordvoerster niets te maken. "Het staat er volledig los van." Verder onthoudt de bank zich van commentaar.