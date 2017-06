Colruyt investeert 75 miljoen euro in energiebesparende winkels

Colruyt Group bouwt sinds 2007 alleen nog zogenaamde lage-energiewinkels om de impact op het milieu te verkleinen.

De supermarktgroep zal nu ook de oudere winkels - 234 van in totaal 516 winkels - energiebesparend renoveren. De gebouwen worden bijvoorbeeld extra geïsoleerd en zullen met groene energie werken in plaats van met fossiele brandstoffen. Streefdoel is jaarlijks twintig winkels aan te pakken. Het gaat voornamelijk om Colruyt- en OKay-winkels.

Het is de bedoeling dat Colruyt Group tegen 2029 uitsluitend lage-energiewinkels bezit. Volgens berekeningen van de retailer zelf verkleint Colruyt Group dankzij de investering van 75 miljoen euro zijn CO 2 -uitstoot tegen 2029 met 4 procent. "Dat komt overeen met wat 1.975 gezinswoningen jaarlijks voor hun verwarming uitstoten", zegt Koen Baetens, directeur van de technische dienst van Colruyt Group.

De eerste gerenoveerde Colruyt-winkels openen woensdag 14 juni de deuren in Knokke en Marcinelle.