Colruyt-groep gaat meer stadswinkels openen

De Belg winkelt meer dan vroeger in kleine buurtwinkels. Zeker stedelingen passeren meerdere keren per week in kleine superettes om hun boodschappen voor de dag te kopen. Op die trend wil de Colruyt-groep inspelen door meer winkels te openen van OKay Compact, meldt De Tijd.

De eerste opende in 2015 en sindsdien zijn er vijf, in Brussel, Antwerpen en Luik. Die winkels zijn heel wat kleiner in omvang dan de klassieke Colruyt-supermarkt of OKay-winkel. Ze zijn qua aanbod en oppervlakte te vergelijken met een Carrefour Express of Proxy Delhaize.

"De testfase is voorbij. De winkels voldoen aan onze verwachtingen en daarom gaan we meer OKays Compact openen", zegt financieel directeur Marc Hofman aan De Tijd. Hij wil niet zeggen of OKay Compact winstgevend is.

De Belg shopt ook steeds meer online, en ook hier wil de Colruyt-groep op inspelen door boodschappen die via het internet besteld zijn, thuis te laten leveren. Volgend jaar wil de supermarktketen starten met een testproject, aldus De Tijd. De lat inzake duurzaamheid ligt wel hoog: de leveringen moeten op zijn minst gebeuren door hybridevoertuigen of bestelwagens op gas.