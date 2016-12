Coca-Cola neemt belang van AB InBev in Afrikaanse divisie over

AB InBev heeft een belang van 54,5 procent in Coca-Cola Beverages Africa. De frisdrankenproducent neemt dat nu over voor 3,15 miljard dollar. Het betreft de activiteiten in onder andere Zuid-Afrika, Kenia, Namibië, Oeganda, Mozambique en Ghana.

Overname bottelarijen

Daarnaast is er ook een akkoord voor de overname door Coca-Cola van de bottelarij-activiteiten in Zambia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho, El Salvador en Honduras. De prijs voor die transactie is niet bekend.

De bedoeling is wel dat Coca-Cola deze activiteiten tijdelijk zou aanhouden, tot ze kunnen worden uitbesteed aan een derde partij, zo luidt het. Verwacht wordt dat de transacties tegen eind 2017 worden afgerond, mits de goedkeuring door de relevante toezichthoudende autoriteiten. (Belga/NS)