Chris Van Doorslaer: 'Wij trekken volop de kaart van Amerika'

Chris Van Doorslaer is altijd al een crack geweest in het aanprijzen van zijn product, het kaartspel. Ook nu is het meteen weer raak. Al bij onze begroeting wijst hij met gepaste trots op een ingekaderde serie kaarten met de beeltenis van ons koninklijke paar. Filip en Mathilde hadden in februari als gevolg van Van Doorslaers bekroning tot Manager van het Jaar de Turnhoutse hoofdzetel van de speelkaartmarktleider Cartamundi bezocht. Amper 20 minuten na het nemen van de foto hun aankomst van was het kaartspel afgewerkt en kon het worden geschonken aan het koningspaar, zegt Van Doorslaer stralend, voor we plaatsnemen aan de ruime tafel in het vergaderlokaal die naar aloude gewoonte wordt volgestouwd met de nieuwste kaartspellen. "Ik functioneer niet zonder kaarten rondom mij", herhaalt Van Doorslaer lachend onze vraag.

