Chinese miljardair overlijdt na val in de Provence

De 57-jarige Wang kwam ten val tijdens een toeristische uitstap in de Provence. In het dorp Bonnieux klom hij op een omwalling om een foto te nemen, maar stortte daarbij tien meter naar beneden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. De lokale gendarmerie is belast met het onderzoek. Men gaat uit van een ongeval.

"De HNA Group betuigt zijn diepste medeleven aan de familie van Wang", luidt het in het persbericht. "Samen rouwen we om het verlies van een uitzonderlijk begaafd leider en rolmodel, wiens visie en waarden een baken zullen blijven voor iedereen die het geluk had hem te leren kennen, en voor vele anderen van wie de levens geraakt werden door zijn werk en filantropie."

Wang was co-voorzitter van HNA en één van de grootste aandeelhouders, voor zo'n 15 procent. Zijn fortuin wordt op 1,5 miljard dollar geschat. HNA is onder meer eigenaar van Hainan Airlines, dat ook op Zaventem vliegt.

Het concern was de jongste jaren erg actief op de overnamemarkt, voornamelijk in de luchtvaart- en toerismesector (Hilton, Virgin Australië, TAP, Azul, Swissport, CIT...). Maar het is bijvoorbeeld ook een van de grootste aandeelhouders van Deutsche Bank. De vele overnames zadelden het bedrijf echter op met massale schulden, tot zo'n 125 miljard euro eind vorig jaar. HNA staat dan ook onder toezicht van de overheid. Die verplichtte het concern verschillende participaties te verkopen om de schuldenberg te verlichten.

Wang Jian volgde in de jaren tachtig een vliegopleiding in China, gevolgd door een MBA in 1995 aan de Holland Maastricht School of Management.