Chinese eigenaar Volvo Cars koopt nu ook aandeel in Volvo Trucks

De Chinese holding neemt het belang van 8,2 procent in Volvo Trucks over van de Europese investeringsmaatschappij Cevian Capital.

De Chinezen worden zo meteen de grootste aandeelhouder van de vrachtwagenbouwer. Geely spreekt van een 'strategische investering' en zegt het management te zullen steunen 'in de verdere uitvoering van de huidige strategie'.

Cevian was 11 jaar lang aandeelhouder van Volvo Trucks. Door de deal wordt opnieuw een sterke band gecreëerd tussen de twee Volvo's, die allebei een fabriek hebben in Gent.

De auto's en trucks van het Volvo-merk behoorden lange tijd tot dezelfde groep, maar in 1999 verkocht Volvo zijn autodivisie aan Ford. Geely nam Volvo Cars over van Ford in 2010.