'China wil onze baggerbedrijven kapotmaken'

Deze week klopt China zich op zijn jaarlijkse parlementaire congres alweer op de borst over de enorme transformatie die de Chinese economie heeft ondergaan.

De Chinese economie is wel degelijk op weg om de eigen interne markt te versterken en consumptie van de eigen bevolking aan te zwengelen, eerder dan louter een fabriek van de wereld te zijn, luidt het.

Volgens Holslag doet China de waarheid geweld aan, en wil het wel degelijk zijn expansieve exportstrategie voortzetten. Helaas ten nadele van de Europese Unie, zo analyseert Holslag de relatie tussen beide economische blokken. Volgens hem klopt het verhaal niet dat China ons groei bezorgt, het is net het omgekeerde.

"We hebben een handelstekort met China, en nadien wordt hun surplus hier strategisch geïnvesteerd. Daarmee kopen ze zich op langere termijn economische macht en kennis. En we beseffen te weinig dat die zal nog toenemen door de nieuwe Zijderoute, het grote infrastructuurproject van de Chinese overheid, dat zich uitstrekt tot in Europa," vertelt Holslag.

"Ze beschermen de eigen nationale kampioenen door hen te overladen met veel en goedkoop krediet. Neem nu de baggersector. Via de Chinese staatsbanken kunnen de Chinese baggeraars aan tientallen miljarden krediet geraken, terwijl die bedragen voor onze private bedrijven niet gemakkelijk binnen te halen zijn. Ik lees in officiële beleidsdocumenten letterlijk dat het de bedoeling is om de vier grote baggerbedrijven van België en Nederland kapot te maken door een financiële uitputtingsslag te voeren."

Europese beleidsmakers moeten zich van die gesofisticeerde uitbouw van de Chinese export zeer goed bewust zijn, vindt Holslag. En China aanmanen tot een beter evenwicht, met duidelijke afspraken.