'China vraagt verkoop Bank Nagelmackers en Fidea'

Het is nog niet duidelijk of Anbang op het verzoek van de Chinese overheid zal ingaan, aldus bronnen bij het financieel agentschap Bloomberg.

Maar een woordvoerder van Anbang in Peking ontkent het bericht van Bloomberg 'ten stelligste'. "We hebben geen plannen om onze buitenlandse bezittingen te verkopen", meldt het Financieele Dagblad. Het bedrijf werkt in alle geledingen als normaal en het bedrijf heeft voldoende cash en solvabiliteit, luidt het.

Anbang zette zich de laatste jaren op de kaart als grote investeerder. Zo kocht het bedrijf vastgoed en financiële dienstverleners in Europa en de VS.

Anbang is onder meer de eigenaar van het Waldorf Astoria-hotel in New York. Vorig jaar alleen al investeerde het bedrijf 6 miljard dollar in een reeks luxehotels in de Verenigde Staten.

In juni waren er berichten dat topman Wu Xiaohui van Anbang werd opgepakt. Het bedrijf hield het bij een boodschap dat Wu zijn functie niet kan uitvoeren 'om persoonlijke redenen'. Hij gaf anderen de bevoegdheid om zijn functie uit te voeren. Mogelijk had de arrestatie te maken met het strengere toezicht op grote Chinese bedrijven die veel in het buitenland investeren. Peking wil voorkomen dat te veel geld het land uit vloeit.

De Chinese president en partijleider Xi Jinping beschouwt financiële stabiliteit als een topprioriteit, waardoor het nu officieel deel uitmaakt van de nationale veiligheid van de Volksrepubliek.