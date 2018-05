CFO of The Year Birgit Conix (Telenet): 'Je moet telkens van nul geloofwaardigheid opbouwen'

Birgit Conix is verkozen tot Trends CFO of the Year 2018. Eind juni verlaat ze Telenet voor de toerismereus TUI Group. "Ik was nochtans klaar om me nog eens te smijten voor een nieuw driejarenplan."