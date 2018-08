CEO Tom Debusschere stapt op bij Balta

Tom Debusschere neemt met onmiddellijke ingang en 'in onderlinge overeenstemming' ontslag, aldus Balta.

De groep gaat dus op zoek naar een nieuwe topman. In afwachting van een nieuwe CEO zal voorzitter Cyrille Ragoucy interim-CEO zijn.

Uit de halfjaarcijfers blijkt dat Balta de omzet in de eerste zes maanden zag dalen met 3,6 procent tot 321,9 miljoen euro. De aangepaste ebitda-winst (de bedrijfswinst of de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 34,2 miljoen euro: 26,6 procent lager dan de 46,5 miljoen euro van een jaar eerder.

Balta haalt aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in de residentiële markt in het Verenigd Koninkrijk en de tapijtmarkt in Europa aan als oorzaak voor een vertraagd herstel. Daardoor zal de ebitda-winst dit jaar lager uitvallen dan verwacht. Niettemin zal dat cijfer in de tweede jaarhelft nog steeds hoger uitvallen dan vorig jaar.

Debusschere leidde bij Balta een groep met 3600 mensen, van wie er 2800 zijn tewerkgesteld in België in zes fabrieken. In een interview met Trends een jaar geleden zei hij nog: 'Ik zit hier voor de lange termijn'. Herlees.

Het Balta-aandeel op Euronext Brussel daalt maandagmiddag met 5,5 procent tot 4,96 euro.